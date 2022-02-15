Многодетную мать выгоняют из родительского дома на Прикарпатье

Телефон и кошелек если украдут – очень обидно.

А тут, представьте, – женщина вернулась в родительский дом, а он уже принадлежит другому человеку.

На Прикарпатье выселяют многодетную мать.

33-летняя Ульяна и шестеро детей могут оказаться без крова.

А все из-за соседа, который якобы приобрел земельный участок, что был в собственности отца женщины. Также по теме: В рабство к собственной племяннице! Две бабушки стали жертвами родной аферистки

Земля, кстати, там непростая.

Недавно она стремительно подскочила в цене, потому что вскоре в этих краях должен вырасти лыжный курорт.

Действительно ли сосед купил эту усадьбу?

Как случилось, что наследство поделили без наследницы?

И, наконец, что такое предательство самого родного человека?

Никому не пожелаю пережить этот опыт.