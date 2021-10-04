В рабство к собственной племяннице! Две бабушки стали жертвами родной аферистки

Два постріли у голову – самогубство 77-річного пенсіонера на Дніпропетровщині
У Кривому Розі дочка знайшла літніх батьків мертвими у квартирі
Вибивали і випалювали зізнання. Напад на подружжя пенсіонерів у Бердичеві
Били по голові та виривали зуби: на Черкащині підлітки катували пенсіонерів
Багатим бути небезпечно! На Миколаївщині жорстоко розправилися з сім’єю фермерів-пенсіонерів
На Львівщині у подружжя пенсіонерів влучила блискавка
На Прикарпатті рахунки з життям звело подружжя пенсіонерів
Різанина на ножах двох пенсіонерів на Київщині через земельну ділянку