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Video: В рабство к собственной племяннице! Две бабушки стали жертвами родной аферистки

Что такое жить впроголодь и не иметь ни копейки за душой, как никто знают две пенсионерки из Каменец-Подольского. Женщины уверены, все произошло из-за их квартиру. За стариками взялась ухаживать их дальняя родственница, но не просто так, а за жилье.  [read_more_news] Первое, что сделала благодетельница забрала их паспорта, пенсионные и документы на квартиру. Каждый месяц она получает за них пенсию, но не дает ни копейки. Пенсионерки жалуются, что как собаки вынуждены ждать подачки, а выживают только за счет посторонних людей, которые приносят еду.

В рабство к собственной племяннице! Две бабушки стали жертвами родной аферистки
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Что такое жить впроголодь и не иметь ни копейки за душой, как никто знают две пенсионерки из Каменец-Подольского.

Женщины уверены, все произошло из-за их квартиру.

За стариками взялась ухаживать их дальняя родственница, но не просто так, а за жилье.   Также по теме: Кровавое застолье на Киевщине - 72-летний пенсионер зарезал 34-летнего гостя

Первое, что сделала благодетельница забрала их паспорта, пенсионные и документы на квартиру.

Каждый месяц она получает за них пенсию, но не дает ни копейки.

Пенсионерки жалуются, что как собаки вынуждены ждать подачки, а выживают только за счет посторонних людей, которые приносят еду.

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ICTV / Чрезвычайные новости / В рабство к собственной племяннице! Две бабушки стали жертвами родной аферистки / 04.10.2021 20:17
04.10.2021 20:17

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