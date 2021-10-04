В рабство к собственной племяннице! Две бабушки стали жертвами родной аферистки

Что такое жить впроголодь и не иметь ни копейки за душой, как никто знают две пенсионерки из Каменец-Подольского.

Женщины уверены, все произошло из-за их квартиру.

За стариками взялась ухаживать их дальняя родственница, но не просто так, а за жилье. Также по теме: Кровавое застолье на Киевщине - 72-летний пенсионер зарезал 34-летнего гостя

Первое, что сделала благодетельница забрала их паспорта, пенсионные и документы на квартиру.

Каждый месяц она получает за них пенсию, но не дает ни копейки.

Пенсионерки жалуются, что как собаки вынуждены ждать подачки, а выживают только за счет посторонних людей, которые приносят еду.