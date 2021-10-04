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Video: У рабство до власної племінниці! Дві бабусі стали жертвами рідної аферистки

Що таке жити впроголодь і не мати жодної копійки за душею, як ніхто знають дві пенсіонерки з Кам’янець-Подільського. Жінки впевнені, все сталося через їх квартиру. За старенькими взялася доглядати їхня дальня родичка, але не просто так, а за житло. [read_more_news] Перше, що зробила благодійниця забрала їх паспорта, пенсійні та документи на квартиру. Кожного місяця вона отримує за них пенсію, але не дає ні копійки. Пенсіонерки жаліються, що як собаки вимушені чекати подачки, а виживають лише коштом сторонніх людей, які приносять їжу.

У рабство до власної племінниці! Дві бабусі стали жертвами рідної аферистки
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Що таке жити впроголодь і не мати жодної копійки за душею, як ніхто знають дві пенсіонерки з Кам’янець-Подільського.

Жінки впевнені, все сталося через їх квартиру.

За старенькими взялася доглядати їхня дальня родичка, але не просто так, а за житло. Також по темі: Криваве застілля на Київщині - 72-річний пенсіонер зарізав 34-річного гостя

Перше, що зробила благодійниця забрала їх паспорта, пенсійні та документи на квартиру.

Кожного місяця вона отримує за них пенсію, але не дає ні копійки.

Пенсіонерки жаліються, що як собаки вимушені чекати подачки, а виживають лише коштом сторонніх людей, які приносять їжу.

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ICTV / Надзвичайні новини / У рабство до власної племінниці! Дві бабусі стали жертвами рідної аферистки / 04.10.2021 20:17
04.10.2021 20:17

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