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Video: 9-річна дівчинка та її бабуся загинули страшною смертю на Харківщині

Такого жаху і ворогові не побажаєш. У невеличкому селищі Покотилівці, що на Харківщині, маленький будиночок в одну мить перетворився на палаючий смолоскип. Посеред білого дня сусіди спочатку почули глухий ляск, а вже за 10 хвилин весь дім горів. Люди одразу викликали рятувальників, поки ті їхали, самі намагалися приборкати стихію, та все марно. Вогонь розгорався все дужче. А коли полум’я нарешті вдалося загасити, в одній з кімнат на підлозі вогнеборці побачили моторошну картину. Два обвуглених трупи - 9-річної дівчинки та її бабусі.[read_more_news] Бідолашні згоріли живцем. Що призвело до цієї трагедії? Як тепер цю страшну новину повідомити батькам дитини, які зранку пішли на роботу і навіть не підозрювали, який жах станеться в їхній родині? Подивіться і будьте вкрай обережні, бо ж, виявляється, навіть власна домівка в одну мить може перетворитися на смертельну пастку!

9-річна дівчинка та її бабуся загинули страшною смертю на Харківщині
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Такого жаху і ворогові не побажаєш.

У невеличкому селищі Покотилівці, що на Харківщині, маленький будиночок в одну мить перетворився на палаючий смолоскип.

Посеред білого дня сусіди спочатку почули глухий ляск, а вже за 10 хвилин весь дім горів.

Люди одразу викликали рятувальників, поки ті їхали, самі намагалися приборкати стихію, та все марно.

Вогонь розгорався все дужче.

А коли полум’я нарешті вдалося загасити, в одній з кімнат на підлозі вогнеборці побачили моторошну картину.

Два обвуглених трупи – 9-річної дівчинки та її бабусі. Також по темі: Бабуся та троє онуків згоріли живцем на очах у дідуся - страшна пожежа на Чернігівщині

Бідолашні згоріли живцем.

Що призвело до цієї трагедії?

Як тепер цю страшну новину повідомити батькам дитини, які зранку пішли на роботу і навіть не підозрювали, який жах станеться в їхній родині?

Подивіться і будьте вкрай обережні, бо ж, виявляється, навіть власна домівка в одну мить може перетворитися на смертельну пастку!

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ICTV / Надзвичайні новини / 9-річна дівчинка та її бабуся загинули страшною смертю на Харківщині / 21.01.2022 18:52
21.01.2022 18:52

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