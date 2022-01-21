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Video: 9-летняя девочка и ее бабушка погибли страшной смертью в Харьковской области

Такого ужаса и врагу не пожелаешь. В небольшом поселке Покотиловцы Харьковской области маленький домик в мгновение ока превратился в горящий факел. Посреди бела дня соседи сначала услышали глухой хлопок, а уже через 10 минут весь дом горел. Люди сразу вызвали спасателей, пока те ехали, сами пытались обуздать стихию, но все напрасно. Огонь разгорался все сильнее. А когда пламя наконец удалось потушить, в одной из комнат на полу пожарные увидели жуткую картину. Два обугленных труппа - 9-летней девочки и ее бабушки.[read_more_news] Бедные сгорели заживо. Что привело к этой трагедии? Как теперь эту страшную новость сообщить родителям ребенка, которые с утра ушли на работу и даже не подозревали, какой ужас произойдет в их семье? Посмотрите и будьте крайне осторожны, ведь, оказывается, даже собственный дом в мгновение ока может превратиться в смертельную ловушку!

9-летняя девочка и ее бабушка погибли страшной смертью в Харьковской области
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Такого ужаса и врагу не пожелаешь.

В небольшом поселке Покотиловцы Харьковской области маленький домик в мгновение ока превратился в горящий факел.

Посреди бела дня соседи сначала услышали глухой хлопок, а уже через 10 минут весь дом горел.

Люди сразу вызвали спасателей, пока те ехали, сами пытались обуздать стихию, но все напрасно.

Огонь разгорался все сильнее.

А когда пламя наконец удалось потушить, в одной из комнат на полу пожарные увидели жуткую картину.

Два обугленных труппа — 9-летней девочки и ее бабушки. Также по теме: Бабушка и трое внуков сгорели заживо на глазах у дедушки - страшный пожар на Черниговщине

Бедные сгорели заживо.

Что привело к этой трагедии?

Как теперь эту страшную новость сообщить родителям ребенка, которые с утра ушли на работу и даже не подозревали, какой ужас произойдет в их семье?

Посмотрите и будьте крайне осторожны, ведь, оказывается, даже собственный дом в мгновение ока может превратиться в смертельную ловушку!

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ICTV / Чрезвычайные новости / 9-летняя девочка и ее бабушка погибли страшной смертью в Харьковской области / 21.01.2022 18:52
21.01.2022 18:52

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