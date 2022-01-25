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Video: 19-річний племінник відправив на той світ дядька-тирана. Сімейна трагедія на Житомирщині

Справжня драма з родинною змовою розігралася у селищі Мар‘янівці на Житомирщині. Там сорока дев'ятирічний чоловік наклав на себе руки. Принаймні так поліцейським розповіли родичі небіжчика.[read_more_news] Люди вже готувалися до похорону, але слідство запідозрило - щось тут не так. Кого насправді покривала сім'я? Як копи зрозуміли, що смерть чоловіка насильницька? І чому селяни співчувають членам родини, які брехали?

19-річний племінник відправив на той світ дядька-тирана. Сімейна трагедія на Житомирщині
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Справжня драма з родинною змовою розігралася у селищі Мар‘янівці на Житомирщині.

Там сорока дев’ятирічний чоловік наклав на себе руки.

Принаймні так поліцейським розповіли родичі небіжчика. Також по темі: Племінник приревнував до дядька свою молоду дружину - криваве місиво у Дніпрі

Люди вже готувалися до похорону, але слідство запідозрило – щось тут не так.

Кого насправді покривала сім’я?

Як копи зрозуміли, що смерть чоловіка насильницька?

І чому селяни співчувають членам родини, які брехали?

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ICTV / Надзвичайні новини / 19-річний племінник відправив на той світ дядька-тирана. Сімейна трагедія на Житомирщині / 25.01.2022 19:56
25.01.2022 19:56

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