19-річний племінник відправив на той світ дядька-тирана. Сімейна трагедія на Житомирщині

Справжня драма з родинною змовою розігралася у селищі Мар‘янівці на Житомирщині.

Там сорока дев’ятирічний чоловік наклав на себе руки.

Принаймні так поліцейським розповіли родичі небіжчика. Також по темі: Племінник приревнував до дядька свою молоду дружину - криваве місиво у Дніпрі

Люди вже готувалися до похорону, але слідство запідозрило – щось тут не так.

Кого насправді покривала сім’я?

Як копи зрозуміли, що смерть чоловіка насильницька?

І чому селяни співчувають членам родини, які брехали?