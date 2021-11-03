Племінник приревнував до дядька свою молоду дружину – криваве місиво у Дніпрі

Відчинені настіж двері, вирваний замок, дім перевернутий догори дриґом, а всередині закатований до смерті 47-річний господар – у калюжі власної крові і з проломленим черепом.

Дика нічна розправа у Дніпрі.

З будинку зникли усі цінності, а тіло його тихого та самотнього власника безжальні вбивці перетворили буквально на криваве місиво.

Чоловіку завдали понад півсотні смертельних ударів.

Звірством садистів шоковані не лише родичі, а й усі сусіди. Також по темі: Підпалив племінника у ліжку - що змусило рідного дядька влаштувати пекельну розправу

Адже загиблий Євген за своє життя і мухи не образив.

А коли копи буквально гарячим слідом затримали двох його вбивць, мотив – усіх приголомшив.

Не заради наживи, виявилось, що господаря так безжально розтерзали через жінку!

Хто ж і за що саме – наші журналісти з шокуючими подробицями.