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Video: Племінник приревнував до дядька свою молоду дружину – криваве місиво у Дніпрі

Відчинені настіж двері, вирваний замок, дім перевернутий догори дриґом, а всередині закатований до смерті 47-річний господар - у калюжі власної крові і з проломленим черепом. Дика нічна розправа у Дніпрі. З будинку зникли усі цінності, а тіло його тихого та самотнього власника безжальні вбивці перетворили буквально на криваве місиво. Чоловіку завдали понад півсотні смертельних ударів. Звірством садистів шоковані не лише родичі, а й усі сусіди.[read_more_news] Адже загиблий Євген за своє життя і мухи не образив. А коли копи буквально гарячим слідом затримали двох його вбивць, мотив - усіх приголомшив. Не заради наживи, виявилось, що господаря так безжально розтерзали через жінку! Хто ж і за що саме – наші журналісти з шокуючими подробицями.

Племінник приревнував до дядька свою молоду дружину – криваве місиво у Дніпрі
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Відчинені настіж двері, вирваний замок, дім перевернутий догори дриґом, а всередині закатований до смерті 47-річний господар – у калюжі власної крові і з проломленим черепом.

Дика нічна розправа у Дніпрі.

З будинку зникли усі цінності, а тіло його тихого та самотнього власника безжальні вбивці перетворили буквально на криваве місиво.

Чоловіку завдали понад півсотні смертельних ударів.

Звірством садистів шоковані не лише родичі, а й усі сусіди. Також по темі: Підпалив племінника у ліжку - що змусило рідного дядька влаштувати пекельну розправу

Адже загиблий Євген за своє життя і мухи не образив.

А коли копи буквально гарячим слідом затримали двох його вбивць, мотив – усіх приголомшив.

Не заради наживи, виявилось, що господаря так безжально розтерзали через жінку!

Хто ж і за що саме – наші журналісти з шокуючими подробицями.

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ICTV / Надзвичайні новини / Племінник приревнував до дядька свою молоду дружину – криваве місиво у Дніпрі / 03.11.2021 19:46
03.11.2021 19:46

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