19-летний племянник отправил на тот свет дядю-тирана. Семейная трагедия в Житомирской области

Настоящая драма с семейным сговором разыгралась в поселке Марьяновцы Житомирской области.

Там сорока девятилетний мужчина покончил с собой.

По крайней мере, так полицейским рассказали родственники покойного. Также по теме: Племянник приревновал к дяде свою молодую жену - кровавое месиво в Днепре

Люди уже готовились к похоронам, но следствие заподозрило – что-то здесь не так.

Кого на самом деле покрывала семья?

Как копы поняли, что смерть мужчины насильственная?

И почему селяне сочувствуют членам семьи, которые лгали?