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Video: 19-летний племянник отправил на тот свет дядю-тирана. Семейная трагедия в Житомирской области

Настоящая драма с семейным сговором разыгралась в поселке Марьяновцы Житомирской области. Там сорока девятилетний мужчина покончил с собой. По крайней мере, так полицейским рассказали родственники покойного.[read_more_news] Люди уже готовились к похоронам, но следствие заподозрило – что-то здесь не так. Кого на самом деле покрывала семья? Как копы поняли, что смерть мужчины насильственная? И почему селяне сочувствуют членам семьи, которые лгали?

19-летний племянник отправил на тот свет дядю-тирана. Семейная трагедия в Житомирской области
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Настоящая драма с семейным сговором разыгралась в поселке Марьяновцы Житомирской области.

Там сорока девятилетний мужчина покончил с собой.

По крайней мере, так полицейским рассказали родственники покойного. Также по теме: Племянник приревновал к дяде свою молодую жену - кровавое месиво в Днепре

Люди уже готовились к похоронам, но следствие заподозрило – что-то здесь не так.

Кого на самом деле покрывала семья?

Как копы поняли, что смерть мужчины насильственная?

И почему селяне сочувствуют членам семьи, которые лгали?

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ICTV / Чрезвычайные новости / 19-летний племянник отправил на тот свет дядю-тирана. Семейная трагедия в Житомирской области / 25.01.2022 19:56
25.01.2022 19:56

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