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Video: Звіряча лють за даму серця – чоловіка забили палицею до смерті і спалили через ревнощі

Моторошна розправа через ревнощі сталася на Київщині. В одному з сіл чоловік до смерті забив палицею свого знайомого, а потім підпалив тіло. І така звіряча лють через даму серця. Ромео просто не зміг стримати емоцій, так ревнував.[read_more_news] Моторошно навіть уявляти, як таке може зробити людина. Але сам підозрюваний тепер відхрещується не те що від убивства, а й навіть від коханої. Мовляв, має дружину і двох дітей, ні про яку любов на стороні й мови начебто не було. А жінка усе вигадала. Подивіться самі на цю драматичну історію.

Звіряча лють за даму серця – чоловіка забили палицею до смерті і спалили через ревнощі
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Моторошна розправа через ревнощі сталася на Київщині.

В одному з сіл чоловік до смерті забив палицею свого знайомого, а потім підпалив тіло.

І така звіряча лють через даму серця.

Ромео просто не зміг стримати емоцій, так ревнував. Також по темі: Проломив голову через ревнощі? Кривавий любовний трикутник на Харківщині

Моторошно навіть уявляти, як таке може зробити людина.

Але сам підозрюваний тепер відхрещується не те що від убивства, а й навіть від коханої.

Мовляв, має дружину і двох дітей, ні про яку любов на стороні й мови начебто не було.

А жінка усе вигадала.

Подивіться самі на цю драматичну історію.

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ICTV / Надзвичайні новини / Звіряча лють за даму серця – чоловіка забили палицею до смерті і спалили через ревнощі / 31.01.2022 19:59
31.01.2022 19:59

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