Звіряча лють за даму серця – чоловіка забили палицею до смерті і спалили через ревнощі

Моторошна розправа через ревнощі сталася на Київщині.

В одному з сіл чоловік до смерті забив палицею свого знайомого, а потім підпалив тіло.

І така звіряча лють через даму серця.

Ромео просто не зміг стримати емоцій, так ревнував. Також по темі: Проломив голову через ревнощі? Кривавий любовний трикутник на Харківщині

Моторошно навіть уявляти, як таке може зробити людина.

Але сам підозрюваний тепер відхрещується не те що від убивства, а й навіть від коханої.

Мовляв, має дружину і двох дітей, ні про яку любов на стороні й мови начебто не було.

А жінка усе вигадала.

Подивіться самі на цю драматичну історію.