Звериная ярость за даму сердца — мужчину забили палкой до смерти из-за ревности

Жуткая расправа из-за ревности произошла на Киевщине.

В одном из сел мужчина до смерти забил палкой своего знакомого, а затем поджег тело.

И такая зверская ярость из-за дамы сердца.

Ромео просто не смог сдержать эмоций, так ревновал.

Жутко даже представлять, как такое может сделать человек. Также по теме: Проломил голову из-за ревности? Кровавый любовный треугольник на Харьковщине

Но сам подозреваемый теперь открещивается не только от убийства, но даже от любимой.

Мол, имеет жену и двоих детей, ни о какой любви на стороне и речи вроде бы не было.

А женщина все придумала.

Посмотрите сами на эту драматическую историю.