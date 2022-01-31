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Video: Звериная ярость за даму сердца — мужчину забили палкой до смерти из-за ревности

Жуткая расправа из-за ревности произошла на Киевщине. В одном из сел мужчина до смерти забил палкой своего знакомого, а затем поджег тело. И такая зверская ярость из-за дамы сердца. Ромео просто не смог сдержать эмоций, так ревновал. Жутко даже представлять, как такое может сделать человек.[read_more_news] Но сам подозреваемый теперь открещивается не только от убийства, но даже от любимой. Мол, имеет жену и двоих детей, ни о какой любви на стороне и речи вроде бы не было. А женщина все придумала. Посмотрите сами на эту драматическую историю.

Звериная ярость за даму сердца — мужчину забили палкой до смерти из-за ревности
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Жуткая расправа из-за ревности произошла на Киевщине.

В одном из сел мужчина до смерти забил палкой своего знакомого, а затем поджег тело.

И такая зверская ярость из-за дамы сердца.

Ромео просто не смог сдержать эмоций, так ревновал.

Жутко даже представлять, как такое может сделать человек. Также по теме: Проломил голову из-за ревности? Кровавый любовный треугольник на Харьковщине

Но сам подозреваемый теперь открещивается не только от убийства, но даже от любимой.

Мол, имеет жену и двоих детей, ни о какой любви на стороне и речи вроде бы не было.

А женщина все придумала.

Посмотрите сами на эту драматическую историю.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Звериная ярость за даму сердца — мужчину забили палкой до смерти из-за ревности / 31.01.2022 19:59
31.01.2022 19:59

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