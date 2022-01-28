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Video: Жахливі зізнання банди чорних рієлторів-вбивць вразили суд у Харкові

Ці нелюди діяли тихцем, аби ніхто не дізнався, на які звірства здатні. Їхніх жертв близько пів сотні. Їх вони катували, брали в полон, труїли та навіть убивали. Займалися цим люди доволі пристойні на вигляд і які мали хорошу роботу. Але чужі квадратні метри перетворили їх на диких тварин. Банда чорних рієлторів майже два роки діяла на Харківщині. [read_more_news] За цей час вони встигли продати квартир на вісім мільйонів  гривень. Гучна справа вже в суді, на лаві - десятеро фігурантів. На кого скидають усю провину? Навіщо вбивали й так беззахисних жертв? Розмови, що перехопили оперативники, та й самі зізнання членів угруповання - змушують волосся на голові ставати дибки.

Жахливі зізнання банди чорних рієлторів-вбивць вразили суд у Харкові
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Ці нелюди діяли тихцем, аби ніхто не дізнався, на які звірства здатні.

Їхніх жертв близько пів сотні.

Їх вони катували, брали в полон, труїли та навіть убивали.

Займалися цим люди доволі пристойні на вигляд і які мали хорошу роботу.

Але чужі квадратні метри перетворили їх на диких тварин.

Банда чорних рієлторів майже два роки діяла на Харківщині. Також по темі: Гуцул-месник розстріляв чорних лісорубів - самосуд на Прикарпатті

За цей час вони встигли продати квартир на вісім мільйонів  гривень.

Гучна справа вже в суді, на лаві – десятеро фігурантів.

На кого скидають усю провину?

Навіщо вбивали й так беззахисних жертв?

Розмови, що перехопили оперативники, та й самі зізнання членів угруповання – змушують волосся на голові ставати дибки.

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ICTV / Надзвичайні новини / Жахливі зізнання банди чорних рієлторів-вбивць вразили суд у Харкові / 28.01.2022 19:37
28.01.2022 19:37

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