Жахливі зізнання банди чорних рієлторів-вбивць вразили суд у Харкові

Ці нелюди діяли тихцем, аби ніхто не дізнався, на які звірства здатні.

Їхніх жертв близько пів сотні.

Їх вони катували, брали в полон, труїли та навіть убивали.

Займалися цим люди доволі пристойні на вигляд і які мали хорошу роботу.

Але чужі квадратні метри перетворили їх на диких тварин.

Банда чорних рієлторів майже два роки діяла на Харківщині. Також по темі: Гуцул-месник розстріляв чорних лісорубів - самосуд на Прикарпатті

За цей час вони встигли продати квартир на вісім мільйонів гривень.

Гучна справа вже в суді, на лаві – десятеро фігурантів.

На кого скидають усю провину?

Навіщо вбивали й так беззахисних жертв?

Розмови, що перехопили оперативники, та й самі зізнання членів угруповання – змушують волосся на голові ставати дибки.