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Video: Ужасные признания банды черных риелторов-убийц поразили суд в Харькове

Эти изверги действовали тихо, чтобы никто не узнал, на какие зверства способны. Их жертв около полусотни. Их они пытали, пленили, травили и даже убивали. Занимались этим люди довольно приличные с виду и которые имели хорошую работу. Но чужие квадратные метры превратили их в диких животных. Банда черных риелторов почти два года действовала в Харьковской области. [read_more_news] За это время они успели продать квартир на восемь миллионов гривен. Громкое дело уже в суде, на скамье – десять фигурантов. На кого свергают всю вину? Зачем убивали и беззащитных жертв?  

Ужасные признания банды черных риелторов-убийц поразили суд в Харькове
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Эти изверги действовали тихо, чтобы никто не узнал, на какие зверства способны.

Их жертв около полусотни.

Их они пытали, пленили, травили и даже убивали.

Занимались этим люди довольно приличные с виду и которые имели хорошую работу.

Но чужие квадратные метры превратили их в диких животных.

Банда черных риелторов почти два года действовала в Харьковской области. Также по теме: Гуцул-мститель расстрелял черных лесорубов - самосуд на Прикарпатье

За это время они успели продать квартир на восемь миллионов гривен.

Громкое дело уже в суде, на скамье – десять фигурантов.

На кого свергают всю вину?

Зачем убивали и беззащитных жертв?

 

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ICTV / Чрезвычайные новости / Ужасные признания банды черных риелторов-убийц поразили суд в Харькове / 28.01.2022 19:37
28.01.2022 19:37

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