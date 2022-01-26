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Video: Застрелили в голову будівельним степлером! Неочікуване вбивство на Запоріжжі

Чи довіряєте ви своїм сусідам, запрошуючи їх у гості? Чоловік поплатився життям за свою довірливість та гостинність. На Запоріжжі двох рецидивістів підозрюють у вбивстві свого сусіда, до якого часто приходили на чарку, або ж позичити будівельні інструменти. Зрештою, заздрість та легка нажива зіграли вирішальну роль у виборі жертви. [read_more_news] Його застрелили в голову, лиш уявіть цю нечувану жорстокість, з саморобного будівельного степлера. Тіло бідолашного заледве знайшли. Чого в наш час тільки не вигадають, аби ще більше заплутати слідчих. Трагедія, від якої мороз шкірою.

Застрелили в голову будівельним степлером! Неочікуване вбивство на Запоріжжі
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Чи довіряєте ви своїм сусідам, запрошуючи їх у гості?

Чоловік поплатився життям за свою довірливість та гостинність.

На Запоріжжі двох рецидивістів підозрюють у вбивстві свого сусіда, до якого часто приходили на чарку, або ж позичити будівельні інструменти.

Зрештою, заздрість та легка нажива зіграли вирішальну роль у виборі жертви. Також по темі: Господар розрубав лопатою товариша по чарці у власному домі на Черкащині

Його застрелили в голову, лиш уявіть цю нечувану жорстокість, з саморобного будівельного степлера.

Тіло бідолашного заледве знайшли.

Чого в наш час тільки не вигадають, аби ще більше заплутати слідчих.

Трагедія, від якої мороз шкірою.

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ICTV / Надзвичайні новини / Застрелили в голову будівельним степлером! Неочікуване вбивство на Запоріжжі / 26.01.2022 20:14
26.01.2022 20:14

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