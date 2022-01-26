Застрелили в голову строительным степлером! Неожиданное убийство в Запорожье

Доверяете ли вы своим соседям, приглашая их в гости?

Мужчина поплатился жизнью за свою доверчивость и гостеприимство.

На Запорожье двух рецидивистов подозревают в убийстве своего соседа, к которому часто приходили на рюмку, или одолжить строительные инструменты.

В конце концов зависть и легкая нажива сыграли решающую роль в выборе жертвы. Также по теме: Хозяин разрубил лопатой собутыльника в собственном доме в Черкасской области

Его застрелили в голову, только представьте эту неслыханную жестокость из самодельного строительного степлера.

Тело бедного едва нашли.

Чего в наше время только не придумают, чтобы еще больше запутать следователей.

Трагедия, от которой мороз кожей.