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Video: Застрелили в голову строительным степлером! Неожиданное убийство в Запорожье

Доверяете ли вы своим соседям, приглашая их в гости? Мужчина поплатился жизнью за свою доверчивость и гостеприимство. На Запорожье двух рецидивистов подозревают в убийстве своего соседа, к которому часто приходили на рюмку, или одолжить строительные инструменты. В конце концов зависть и легкая нажива сыграли решающую роль в выборе жертвы. [read_more_news] Его застрелили в голову, только представьте эту неслыханную жестокость из самодельного строительного степлера. Тело бедного едва нашли. Чего в наше время только не придумают, чтобы еще больше запутать следователей. Трагедия, от которой мороз кожей.

Застрелили в голову строительным степлером! Неожиданное убийство в Запорожье
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Доверяете ли вы своим соседям, приглашая их в гости?

Мужчина поплатился жизнью за свою доверчивость и гостеприимство.

На Запорожье двух рецидивистов подозревают в убийстве своего соседа, к которому часто приходили на рюмку, или одолжить строительные инструменты.

В конце концов зависть и легкая нажива сыграли решающую роль в выборе жертвы. Также по теме: Хозяин разрубил лопатой собутыльника в собственном доме в Черкасской области

Его застрелили в голову, только представьте эту неслыханную жестокость из самодельного строительного степлера.

Тело бедного едва нашли.

Чего в наше время только не придумают, чтобы еще больше запутать следователей.

Трагедия, от которой мороз кожей.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Застрелили в голову строительным степлером! Неожиданное убийство в Запорожье / 26.01.2022 20:14
26.01.2022 20:14

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