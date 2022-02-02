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Video: Залишила коханця та маму в одному домі і поїхала на заробітки – сімейна драма у Маріуполі

Понад місяць жив у квартирі із трупом та цинічно брехав. А щоб сморід тіла, яке вже почало гнити, не псував йому настрій, щільно запакував жертву в ковдру, будівельну плівку і перемотав скотчем. Від історії, яка сталася у Маріуполі, волосся на голові ворушиться. 52-річна жінка повідомила до поліції, що зникла її старенька матір.[read_more_news] Нібито вийшла з дому та не повернулася. Перша ж думка - 80-річна жінка, яка до того ж мала проблеми із психікою, просто заблукала. Та коли копи взялися розплутувати загадковий клубок, з’ясувалося таке. В голові не вкладається, що це жахіття могло статися в реальному житті.

Залишила коханця та маму в одному домі і поїхала на заробітки – сімейна драма у Маріуполі
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Понад місяць жив у квартирі із трупом та цинічно брехав.

А щоб сморід тіла, яке вже почало гнити, не псував йому настрій, щільно запакував жертву в ковдру, будівельну плівку і перемотав скотчем.

Від історії, яка сталася у Маріуполі, волосся на голові ворушиться.

52-річна жінка повідомила до поліції, що зникла її старенька матір. Також по темі: Росіяни дурили довірливих українських пенсіонерів? Нова схема

Нібито вийшла з дому та не повернулася.

Перша ж думка – 80-річна жінка, яка до того ж мала проблеми із психікою, просто заблукала.

Та коли копи взялися розплутувати загадковий клубок, з’ясувалося таке.

В голові не вкладається, що це жахіття могло статися в реальному житті.

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ICTV / Надзвичайні новини / Залишила коханця та маму в одному домі і поїхала на заробітки – сімейна драма у Маріуполі / 02.02.2022 20:18
02.02.2022 20:18

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