Оставила любовника и маму в одном доме и уехала на заработки – семейная драма в Мариуполе

Больше месяца жил в квартире с трупом и цинично врал.

А чтобы вонь тела, которое уже начало гнить, не портило ему настроение, плотно запаковал жертву в одеяло, строительную пленку и перемотал скотчем.

От истории, которая произошла в Мариуполе, волосы на голове шевелятся.

52-летняя женщина сообщила в полицию, что исчезла ее мама. Также по теме: Россияне обманывали доверчивых украинских пенсионеров? Новая схема

Якобы вышла из дома и не вернулась.

Первая же мысль – 80-летняя женщина, которая к тому же имела проблемы с психикой, просто заблудилась.

Но когда копы принялись распутывать загадочный клубок, выяснилось следующее.

В голове не укладывается, что этот ужас мог случиться в реальной жизни.