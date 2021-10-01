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Video: Винахідник змайстрував гвинтокрил своїми руками – як запустив свою мрію у небо

Гвинтокрил своїми руками! Олександр Войтович, конструктор-аматор з Рівненщини, здійснив свою дитячу мрію про небо та змайстрував справжній вертоліт. [read_more_news] Літає він поки що не надто високо, бо це лише експериментальна модель, але плани у конструктора грандіозні. Як же звичайній людині зі звичайних запчастин вдалося зібрати гелікоптер і як далеко він може полетіти? Наш Павло Шамшин усе бачив на власні очі та готовий поділитися враженнями – вони просто неймовірні.

Винахідник змайстрував гвинтокрил своїми руками – як запустив свою мрію у небо
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Гвинтокрил своїми руками!

Олександр Войтович, конструктор-аматор з Рівненщини, здійснив свою дитячу мрію про небо та змайстрував справжній вертоліт. Також по темі: Український студент-винахідник виготовляє папір з отруйної рослини

Літає він поки що не надто високо, бо це лише експериментальна модель, але плани у конструктора грандіозні.

Як же звичайній людині зі звичайних запчастин вдалося зібрати гелікоптер і як далеко він може полетіти?

Наш Павло Шамшин усе бачив на власні очі та готовий поділитися враженнями – вони просто неймовірні.

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ICTV / Надзвичайні новини / Винахідник змайстрував гвинтокрил своїми руками – як запустив свою мрію у небо / 01.10.2021 20:22
01.10.2021 20:22

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