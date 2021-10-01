Винахідник змайстрував гвинтокрил своїми руками – як запустив свою мрію у небо

Гвинтокрил своїми руками!

Олександр Войтович, конструктор-аматор з Рівненщини, здійснив свою дитячу мрію про небо та змайстрував справжній вертоліт. Також по темі: Український студент-винахідник виготовляє папір з отруйної рослини

Літає він поки що не надто високо, бо це лише експериментальна модель, але плани у конструктора грандіозні.

Як же звичайній людині зі звичайних запчастин вдалося зібрати гелікоптер і як далеко він може полетіти?

Наш Павло Шамшин усе бачив на власні очі та готовий поділитися враженнями – вони просто неймовірні.