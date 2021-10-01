Изобретатель осуществил свою детскую мечту о небе и смастерил настоящий вертолет своими руками

Вертолет своими руками!

Александр Войтович, конструктор-любитель из Ровенщины, осуществил свою детскую мечту о небе и смастерил настоящий вертолет. Также по теме: Украинский студент-изобретатель создал бумагу с ядовитого растения

Летает он пока не слишком высоко, так как это лишь экспериментальная модель, но планы у конструктора грандиозные.

Как же обычному человеку из обычных запчастей удалось собрать вертолет и как далеко он может улететь?

Наш Павел Шамшин все видел собственными глазами и готов поделиться впечатлениями — они просто невероятны.