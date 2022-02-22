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Video: Викрадення президента! Хто напав на головного борця цілої області на порозі його будинку?

Викрадення президента. У Житомирі рідні та друзі розшукують п'ятдесятирічного Беслана Гелагаєва – президента Житомирської обласної асоціації спортивної боротьби. Чоловік домовився з товаришем про зустріч, о дванадцятій годині дня у неділю вийшов з квартири. Та щойно переступив поріг під‘їзду, як невідомі чоловіки заштовхали його до сірого мікроавтобусу і помчали у невідомому напрямку. Маршрут руху цього автомобіля та джипа, який його супроводжував, рідні та адвокат вже встановили по вуличним відеокамерам. Але самого чоловіка так і не знайшли.[read_more_news] Пошуком викраденої людини уже займається поліція. Проте поки безрезультатно. Хто і головне навіщо викрав головного борця області? І чого вимагають родичі від правоохоронних органів? Наша Тетяна Островщук з‘ясовувала.

Викрадення президента! Хто напав на головного борця цілої області на порозі його будинку?
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Викрадення президента.

У Житомирі рідні та друзі розшукують п’ятдесятирічного Беслана Гелагаєва – президента Житомирської обласної асоціації спортивної боротьби.

Чоловік домовився з товаришем про зустріч, о дванадцятій годині дня у неділю вийшов з квартири.

Та щойно переступив поріг під‘їзду, як невідомі чоловіки заштовхали його до сірого мікроавтобусу і помчали у невідомому напрямку.

Маршрут руху цього автомобіля та джипа, який його супроводжував, рідні та адвокат вже встановили по вуличним відеокамерам.

Але самого чоловіка так і не знайшли. Також по темі: Піка-Піка! Як небезпечний борець сумо втік з психлікарні, щоб подивитися Пікачу у кіно

Пошуком викраденої людини уже займається поліція.

Проте поки безрезультатно.

Хто і головне навіщо викрав головного борця області?

І чого вимагають родичі від правоохоронних органів?

Наша Тетяна Островщук з‘ясовувала.

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ICTV / Надзвичайні новини / Викрадення президента! Хто напав на головного борця цілої області на порозі його будинку? / 22.02.2022 19:43
22.02.2022 19:43

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