Викрадення президента! Хто напав на головного борця цілої області на порозі його будинку?

Викрадення президента.

У Житомирі рідні та друзі розшукують п’ятдесятирічного Беслана Гелагаєва – президента Житомирської обласної асоціації спортивної боротьби.

Чоловік домовився з товаришем про зустріч, о дванадцятій годині дня у неділю вийшов з квартири.

Та щойно переступив поріг під‘їзду, як невідомі чоловіки заштовхали його до сірого мікроавтобусу і помчали у невідомому напрямку.

Маршрут руху цього автомобіля та джипа, який його супроводжував, рідні та адвокат вже встановили по вуличним відеокамерам.

Але самого чоловіка так і не знайшли. Також по темі: Піка-Піка! Як небезпечний борець сумо втік з психлікарні, щоб подивитися Пікачу у кіно

Пошуком викраденої людини уже займається поліція.

Проте поки безрезультатно.

Хто і головне навіщо викрав головного борця області?

І чого вимагають родичі від правоохоронних органів?

Наша Тетяна Островщук з‘ясовувала.