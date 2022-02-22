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Video: Похищение президента! Кто напал на главного борца целой области на пороге его дома?

В Житомире родные и друзья разыскивают пятидесятилетнего Беслана Гелагаева – президента Житомирской областной ассоциации спортивной борьбы. Мужчина договорился с товарищем о встрече, в двенадцать часов дня в воскресенье вышел из квартиры. Но только переступил порог подъезда, как неизвестные мужчины затолкали его в серый микроавтобус и понеслись в неизвестном направлении.[read_more_news] Маршрут движения этого автомобиля и сопровождавшего его джипа родные и адвокат уже установили по уличным видеокамерам. Но самого мужчину так и не нашли. Поиском похищенного человека уже занимается полиция. Однако пока безрезультатно. Кто и главное зачем похитил главного борца области? И что требуют родственники от правоохранительных органов? Наша Татьяна Островщук выясняла.

Похищение президента! Кто напал на главного борца целой области на пороге его дома?
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В Житомире родные и друзья разыскивают пятидесятилетнего Беслана Гелагаева – президента Житомирской областной ассоциации спортивной борьбы.

Мужчина договорился с товарищем о встрече, в двенадцать часов дня в воскресенье вышел из квартиры.

Но только переступил порог подъезда, как неизвестные мужчины затолкали его в серый микроавтобус и понеслись в неизвестном направлении. Также по теме: Піка-Піка! Як небезпечний борець сумо втік з психлікарні, щоб подивитися Пікачу у кіно

Маршрут движения этого автомобиля и сопровождавшего его джипа родные и адвокат уже установили по уличным видеокамерам.

Но самого мужчину так и не нашли.

Поиском похищенного человека уже занимается полиция.

Однако пока безрезультатно.

Кто и главное зачем похитил главного борца области?

И что требуют родственники от правоохранительных органов?

Наша Татьяна Островщук выясняла.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Похищение президента! Кто напал на главного борца целой области на пороге его дома? / 22.02.2022 19:43
22.02.2022 19:43

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