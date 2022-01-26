Вляпався у наркобізнес – 45-річний чоловік влаштував у Гайсині наркопритон

Цьому чоловікові з Гайсина явно не вистачало на життя, тож заробляти він вирішив незаконним способом.

І просто в своїй квартирі облаштував справжнісінький наркопритон.

Працював лише з перевіреними клієнтами, і навіть не підозрював, що за його злочинною діяльністю вже кілька місяців пильно стежать копи.