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Video: Вляпался в наркобизнес — 45-летний мужчина устроил в Гайсине наркопритон

Этому мужчине из Гайсина явно не хватало на жизнь, так что зарабатывать он решил незаконным способом. И просто в своей квартире обустроил самый настоящий наркопритон. Работал только с проверенными клиентами, и даже не подозревал, что за его преступной деятельностью уже несколько месяцев внимательно следят копы.

Вляпался в наркобизнес — 45-летний мужчина устроил в Гайсине наркопритон
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Этому мужчине из Гайсина явно не хватало на жизнь, так что зарабатывать он решил незаконным способом.

И просто в своей квартире обустроил самый настоящий наркопритон.

Работал только с проверенными клиентами, и даже не подозревал, что за его преступной деятельностью уже несколько месяцев внимательно следят копы.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Вляпался в наркобизнес — 45-летний мужчина устроил в Гайсине наркопритон / 26.01.2022 19:18
26.01.2022 19:18

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