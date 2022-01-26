Вляпался в наркобизнес — 45-летний мужчина устроил в Гайсине наркопритон

Этому мужчине из Гайсина явно не хватало на жизнь, так что зарабатывать он решил незаконным способом.

И просто в своей квартире обустроил самый настоящий наркопритон.

Работал только с проверенными клиентами, и даже не подозревал, что за его преступной деятельностью уже несколько месяцев внимательно следят копы.