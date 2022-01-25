Віддати машину вартістю $10 000 за 500 гривень. Як машину в оренді змогли продати

Впевнений, що ці фантоми точно стануть у копійку.

Ще й, боюсь припустити, традиційно коштуватимуть дорожче за ринкову вартість.

А спробували хоча б раз навпаки.

Наприклад, продати авто вартістю 10 тисяч доларів за 500 гривень – думаєте нісенітниця?

А от для киянина така абсурдна ситуація стала реальністю. Також по темі: Росіяни дурили довірливих українських пенсіонерів? Нова схема

Чоловік, уявіть лишень, власноруч віддав шахраєві ключі та техпаспорт, ще й вдалої дороги побажав.

Був упевнений – здає Тойоту в оренду на тиждень.

Та, як цей термін сплив, з подивом дізнався – машина вже не його.

Невже у сервісному центрі оформили угоду за підробними документами і навіть не запідозрили підставу?

Чи є хоч якийсь шанс повернути своє майно?

Що не день – то нові шахрайські схеми.