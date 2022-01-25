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Video: Отдать машину стоимостью $10000 за 500 гривен. Как машину в аренде смогли продать

Продать авто стоимостью 10 тысяч долларов за 500 гривен – думаете чушь? А вот для киевлянина столь абсурдная ситуация стала реальностью. [read_more_news] Мужчина, представьте, собственноручно отдал мошеннику ключи и техпаспорт, еще и удачной дороги пожелал. Был уверен – сдает Тойоту в аренду на неделю. Но, как этот термин истек, с удивлением узнал – машина уже не его. Неужели в сервисном центре оформили сделку по поддельным документам и даже не заподозрили повод? Есть ли хоть какой-нибудь шанс вернуть свое имущество? Что ни день – то новые мошеннические схемы.

Отдать машину стоимостью $10000 за 500 гривен. Как машину в аренде смогли продать
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Продать авто стоимостью 10 тысяч долларов за 500 гривен – думаете чушь?

А вот для киевлянина столь абсурдная ситуация стала реальностью. Также по теме: Россияне обманывали доверчивых украинских пенсионеров? Новая схема

Мужчина, представьте, собственноручно отдал мошеннику ключи и техпаспорт, еще и удачной дороги пожелал.

Был уверен – сдает Тойоту в аренду на неделю.

Но, как этот термин истек, с удивлением узнал – машина уже не его.

Неужели в сервисном центре оформили сделку по поддельным документам и даже не заподозрили повод?

Есть ли хоть какой-нибудь шанс вернуть свое имущество?

Что ни день – то новые мошеннические схемы.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Отдать машину стоимостью $10000 за 500 гривен. Как машину в аренде смогли продать / 25.01.2022 20:04
25.01.2022 20:04

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