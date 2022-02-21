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Video: В Одесі на АЗС гарячі молодики влаштували розбірки в стилі 90-х: одна компанія проти іншої

Гучна стрілянина в місті-мільйоннику! В Одесі на АЗС гарячі молодики влаштували розбірки в стилі 90-х: одна компанія проти іншої. Один із чоловіків навіть пістолет прихопив із собою. І коли аргументи закінчилися, в хід пішла зброя. [read_more_news] 29-річний молодик потрапив у лікарню. В якому стані, за що постраждав - дізнавались наші кореспонденти.

В Одесі на АЗС гарячі молодики влаштували розбірки в стилі 90-х: одна компанія проти іншої
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Гучна стрілянина в місті-мільйоннику!

В Одесі на АЗС гарячі молодики влаштували розбірки в стилі 90-х: одна компанія проти іншої.

Один із чоловіків навіть пістолет прихопив із собою.

І коли аргументи закінчилися, в хід пішла зброя. Також по темі: Жахлива загибель чоловіка посеред ночі під прицілами камер на АЗС у Києві

29-річний молодик потрапив у лікарню.

В якому стані, за що постраждав – дізнавались наші кореспонденти.

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ICTV / Надзвичайні новини / В Одесі на АЗС гарячі молодики влаштували розбірки в стилі 90-х: одна компанія проти іншої / 21.02.2022 19:16
21.02.2022 19:16

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