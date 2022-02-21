Гучна стрілянина в місті-мільйоннику!

В Одесі на АЗС гарячі молодики влаштували розбірки в стилі 90-х: одна компанія проти іншої.

Один із чоловіків навіть пістолет прихопив із собою.

І коли аргументи закінчилися, в хід пішла зброя. Також по темі: Жахлива загибель чоловіка посеред ночі під прицілами камер на АЗС у Києві

29-річний молодик потрапив у лікарню.

В якому стані, за що постраждав – дізнавались наші кореспонденти.