Громкая стрельба в городе-миллионнике!

В Одессе на АЗС горячие молодые люди устроили разборки в стиле 90-х: одна компания против другой.

Один из мужчин даже пистолет прихватил с собой.

И когда доводы закончились, в ход пошло оружие. Также по теме: Ужасная гибель мужчины посреди ночи под прицелами камер на АЗС в Киеве

29-летний парень попал в больницу.

В каком состоянии, за что пострадал, узнавали наши корреспонденты.