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Video: В Одессе на АЗС горячие молодые люди устроили разборки в стиле 90-х: одна компания против другой

Громкая стрельба в городе-миллионнике! В Одессе на АЗС горячие молодые люди устроили разборки в стиле 90-х: одна компания против другой. Один из мужчин даже пистолет прихватил с собой. И когда доводы закончились, в ход пошло оружие. [read_more_news] 29-летний парень попал в больницу. В каком состоянии, за что пострадал, узнавали наши корреспонденты.

В Одессе на АЗС горячие молодые люди устроили разборки в стиле 90-х: одна компания против другой
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Громкая стрельба в городе-миллионнике!

В Одессе на АЗС горячие молодые люди устроили разборки в стиле 90-х: одна компания против другой.

Один из мужчин даже пистолет прихватил с собой.

И когда доводы закончились, в ход пошло оружие. Также по теме: Ужасная гибель мужчины посреди ночи под прицелами камер на АЗС в Киеве

29-летний парень попал в больницу.

В каком состоянии, за что пострадал, узнавали наши корреспонденты.

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ICTV / Чрезвычайные новости / В Одессе на АЗС горячие молодые люди устроили разборки в стиле 90-х: одна компания против другой / 21.02.2022 19:16
21.02.2022 19:16

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