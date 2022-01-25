В мережу злили дані мільйонів українців? Хакерська атака на ДІЮ

В українців назрівають величезні проблеми.

Наші персональні дані в небезпеці!

Паспорти, ідентифікаційні коди, водійські посвідчення і навіть сертифікати вакцинації.

Це не жарт. Як вам таке?

Особисту інформацію мільйонів українців хакери намагалися продати за 15 тисяч доларів.

Подейкують, що зламати вдалося ту саму хвалену ДІЮ. Також по темі: Встановлений додаток у телефоні допоміг жінці з Одеси повернути викрадений автомобіль

Але чиновники наші і навіть правоохоронці – спокійні, наче удави.

Мовляв, то фейк.

Мовляв, вороги намагаються похитнути довіру до державних органів.

Але ж чому тоді айті-фахівці буквально волають про масовий злив?

І що нам з тим тепер робити?

Подивіться і зробіть висновки.