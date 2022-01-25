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Video: В сеть слили данные миллионов украинцев? Хакерская атака на ДИЮ

У украинцев назревают огромные проблемы. Наши персональные данные находятся в опасности! Паспорта, идентификационные коды, водительские удостоверения и даже сертификаты вакцинации. Это не шутка. Как вам это? Личную информацию миллионов украинцев хакеры пытались продать за 15 тысяч долларов. Поговаривают, что сломать удалось даже ДИЮ. [read_more_news] Но чиновники наши и даже правоохранители спокойны как удавы. Мол, это фейк. Мол, враги пытаются поколебать доверие к государственным органам. Но почему тогда айти-специалисты буквально взывают о массовом ливне? И что нам с этим теперь делать? Посмотрите и сделайте выводы.

В сеть слили данные миллионов украинцев? Хакерская атака на ДИЮ
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У украинцев назревают огромные проблемы.

Наши персональные данные находятся в опасности!

Паспорта, идентификационные коды, водительские удостоверения и даже сертификаты вакцинации.

Это не шутка. Как вам это?

Личную информацию миллионов украинцев хакеры пытались продать за 15 тысяч долларов.

Поговаривают, что сломать удалось даже ДИЮ. Также по теме: Встановлений додаток у телефоні допоміг жінці з Одеси повернути викрадений автомобіль

Но чиновники наши и даже правоохранители спокойны как удавы.

Мол, это фейк.

Мол, враги пытаются поколебать доверие к государственным органам.

Но почему тогда айти-специалисты буквально взывают о массовом ливне?

И что нам с этим теперь делать?

Посмотрите и сделайте выводы.

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ICTV / Чрезвычайные новости / В сеть слили данные миллионов украинцев? Хакерская атака на ДИЮ / 25.01.2022 19:30
25.01.2022 19:30

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