Video: В сеть слили данные миллионов украинцев? Хакерская атака на ДИЮ

У украинцев назревают огромные проблемы. Наши персональные данные находятся в опасности! Паспорта, идентификационные коды, водительские удостоверения и даже сертификаты вакцинации. Это не шутка. Как вам это? Личную информацию миллионов украинцев хакеры пытались продать за 15 тысяч долларов. Поговаривают, что сломать удалось даже ДИЮ. [read_more_news] Но чиновники наши и даже правоохранители спокойны как удавы. Мол, это фейк. Мол, враги пытаются поколебать доверие к государственным органам. Но почему тогда айти-специалисты буквально взывают о массовом ливне? И что нам с этим теперь делать? Посмотрите и сделайте выводы.