Учениці з маніакальною насолодою влаштували бої без правил на стадіоні у Запоріжжі

Не заради чогось, а просто так – тому що в дитячому тілі живе справжній звір.

Дика зграя підлітків – інакше й не назвеш – з маніакальною насолодою товкли слабших за себе.

Страшний скандал у Запоріжжі.

Трьох 14-річних дівчат старші учениці заманили на шкільний стадіон.

А вже там накинулися та гамселили з особливою жорстокістю.

Не зупинило юних катів навіть те, що одна з дівчат має інвалідність. Також по темі: 10-річна школярка проковтнула неодимові магніти - що надихнуло дитину на небезпечну витівку?

Що тепер із жертвами цих садистів?

І чи збираються бодай якось карати самих мучительок?

Кадри нещадної екзекуції не для слабких нервів.