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Video: Учениці з маніакальною насолодою влаштували бої без правил на стадіоні у Запоріжжі

Не заради чогось, а просто так - тому що в дитячому тілі живе справжній звір. Дика зграя підлітків - інакше й не назвеш - з маніакальною насолодою товкли слабших за себе. Страшний скандал у Запоріжжі. Трьох 14-річних дівчат старші учениці заманили на шкільний стадіон. А вже там накинулися та гамселили з особливою жорстокістю. Не зупинило юних катів навіть те, що одна з дівчат має інвалідність.[read_more_news] Що тепер із жертвами цих садистів? І чи збираються бодай якось карати самих мучительок? Кадри нещадної екзекуції не для слабких нервів.

Учениці з маніакальною насолодою влаштували бої без правил на стадіоні у Запоріжжі
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Не заради чогось, а просто так – тому що в дитячому тілі живе справжній звір.

Дика зграя підлітків – інакше й не назвеш – з маніакальною насолодою товкли слабших за себе.

Страшний скандал у Запоріжжі.

Трьох 14-річних дівчат старші учениці заманили на шкільний стадіон.

А вже там накинулися та гамселили з особливою жорстокістю.

Не зупинило юних катів навіть те, що одна з дівчат має інвалідність. Також по темі: 10-річна школярка проковтнула неодимові магніти - що надихнуло дитину на небезпечну витівку?

Що тепер із жертвами цих садистів?

І чи збираються бодай якось карати самих мучительок?

Кадри нещадної екзекуції не для слабких нервів.

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ICTV / Надзвичайні новини / Учениці з маніакальною насолодою влаштували бої без правил на стадіоні у Запоріжжі / 07.12.2021 20:00
07.12.2021 20:00

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