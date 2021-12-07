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Video: Ученицы с маниакальным удовольствием устроили бои без правил на стадионе в Запорожье

Не ради чего-то, а просто так – потому что в детском теле живет настоящий зверь. Дикая стая подростков - иначе и не назовешь - с маниакальным наслаждением побили девочек, слабее себя. Страшный скандал в Запорожской области. Трое 14-летних девушек старшие ученицы заманили на школьный стадион. А уж там набросились и шумели с особой жестокостью. Не остановило юных палачей даже то, что одна из девушек имеет инвалидность.[read_more_news] Что теперь с жертвами садистов? И собираются ли хоть как-нибудь наказывать самих мучительниц? Кадры беспощадной экзекуции не для слабых нервов.

Ученицы с маниакальным удовольствием устроили бои без правил на стадионе в Запорожье
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Не ради чего-то, а просто так – потому что в детском теле живет настоящий зверь.

Дикая стая подростков — иначе и не назовешь — с маниакальным наслаждением побили девочек, слабее себя.

Страшный скандал в Запорожской области.

Трое 14-летних девушек старшие ученицы заманили на школьный стадион.

А уж там набросились и шумели с особой жестокостью.

Не остановило юных палачей даже то, что одна из девушек имеет инвалидность. Также по теме: 10-летняя школьница проглотила неодимовые магниты – что вдохновило ребенка на опасную затею?

Что теперь с жертвами садистов?

И собираются ли хоть как-нибудь наказывать самих мучительниц?

Кадры беспощадной экзекуции не для слабых нервов.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Ученицы с маниакальным удовольствием устроили бои без правил на стадионе в Запорожье / 07.12.2021 20:00
07.12.2021 20:00

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