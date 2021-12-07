Ученицы с маниакальным удовольствием устроили бои без правил на стадионе в Запорожье

Не ради чего-то, а просто так – потому что в детском теле живет настоящий зверь.

Дикая стая подростков — иначе и не назовешь — с маниакальным наслаждением побили девочек, слабее себя.

Страшный скандал в Запорожской области.

Трое 14-летних девушек старшие ученицы заманили на школьный стадион.

А уж там набросились и шумели с особой жестокостью.

Не остановило юных палачей даже то, что одна из девушек имеет инвалидность. Также по теме: 10-летняя школьница проглотила неодимовые магниты – что вдохновило ребенка на опасную затею?

Что теперь с жертвами садистов?

И собираются ли хоть как-нибудь наказывать самих мучительниц?

Кадры беспощадной экзекуции не для слабых нервов.