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Video: Убивця касирки з намету розповів подробиці кривавої розправи – у всьому винні почуття?

У Києві спіймали кривавого убивцю, за яким ганялися понад тиждень. Тіло його нещасної жертви знайшли на березі Дніпра, в наметі. На жінці не було живого місця, вона була побита та покремсана гострим лезом. Нелюд таки зізнався - рубав свою жертву сапою![read_more_news] Підозрюваний - грузин, який вже відбував покарання за убивство. Але ж чим ледь знайома жінка могла розгнівати неадеквата? Сам покидьок виправдовується, що у всьому винні почуття.

Убивця касирки з намету розповів подробиці кривавої розправи – у всьому винні почуття?
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У Києві спіймали кривавого убивцю, за яким ганялися понад тиждень.

Тіло його нещасної жертви знайшли на березі Дніпра, в наметі.

На жінці не було живого місця, вона була побита та покремсана гострим лезом.

Нелюд таки зізнався – рубав свою жертву сапою! Також по темі: Карантин у наметах! Як виглядають мобільні центри обсервації в Україні

Підозрюваний – грузин, який вже відбував покарання за убивство.

Але ж чим ледь знайома жінка могла розгнівати неадеквата?

Сам покидьок виправдовується, що у всьому винні почуття.

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ICTV / Надзвичайні новини / Убивця касирки з намету розповів подробиці кривавої розправи – у всьому винні почуття? / 21.09.2021 20:09
21.09.2021 20:09

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