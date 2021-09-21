Убивця касирки з намету розповів подробиці кривавої розправи – у всьому винні почуття?

У Києві спіймали кривавого убивцю, за яким ганялися понад тиждень.

Тіло його нещасної жертви знайшли на березі Дніпра, в наметі.

На жінці не було живого місця, вона була побита та покремсана гострим лезом.

Нелюд таки зізнався – рубав свою жертву сапою! Також по темі: Карантин у наметах! Як виглядають мобільні центри обсервації в Україні

Підозрюваний – грузин, який вже відбував покарання за убивство.

Але ж чим ледь знайома жінка могла розгнівати неадеквата?

Сам покидьок виправдовується, що у всьому винні почуття.