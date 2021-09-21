Убийца кассирши из палатки рассказал подробности кровавой расправы — во всем виноваты чувства?

В Киеве поймали кровавого убийцу, за которым гонялись больше недели.

Тело его несчастной жертвы нашли на берегу Днепра, в палатке.

На женщине не было живого места, она была избита и искромсанная острым лезвием. Также по теме: Карантин в палатках! Как выглядят мобильные центры обсервации в Украине

Изверг таки признался — рубил свою жертву сапой!

Подозреваемый — грузин, который уже отбывал наказание за убийство.

Но чем едва знакомая женщина могла разгневать неадеквата?

Сам подонок оправдывается, что во всем виноваты чувства.