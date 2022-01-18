Убив, бо хотів вилікувати! На Сумщині чоловік безжально забив найкращого друга до смерті

Благими намірами вимощена дорога до пекла.

Про те, що один її сусід забив на смерть іншого, копам повідомила стривожена мешканка невеликого села на Сумщині.

У хаті моторошна картина – на підлозі 54-річний закатований чоловік, а поруч убивця зі скривавленими руками. Також по темі: Господар розрубав лопатою товариша по чарці у власному домі на Черкащині

Душогуб і не думав нікуди тікати – у деталях розповів, як нещадно гамселив свого найліпшого друга, аж поки той не закляк.

Та вражає у цій історії навіть не жорстокість, а мотив.

Не повірите, садист дуже переживав за здоров’я свого замордованого товариша.

Аж не віриться, що й таке буває.