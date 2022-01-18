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Video: Убил, потому что хотел вылечить! На Сумщине мужчина безжалостно забил лучшего друга до смерти

Благими намерениями вымощена дорога в ад. О том, что один ее сосед забил насмерть другого, копам сообщила встревоженная жительница небольшого села Сумской области. В доме жуткая картина - на полу 54-летний замученный мужчина, а рядом убийца с окровавленными руками. [read_more_news] Душегуб и не думал никуда бежать - в деталях рассказал, как беспощадно трепал своего лучшего друга, пока тот не замер. Но поражает эту историю даже не жестокость, а мотив. Не поверите, садист очень переживал за здоровье своего убитого товарища. Даже не верится, что и такое бывает.

Убил, потому что хотел вылечить! На Сумщине мужчина безжалостно забил лучшего друга до смерти
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Благими намерениями вымощена дорога в ад.

О том, что один ее сосед забил насмерть другого, копам сообщила встревоженная жительница небольшого села Сумской области.

В доме жуткая картина — на полу 54-летний замученный мужчина, а рядом убийца с окровавленными руками. Также по теме: Хозяин разрубил лопатой собутыльника в собственном доме в Черкасской области

Душегуб и не думал никуда бежать — в деталях рассказал, как беспощадно трепал своего лучшего друга, пока тот не замер.

Но поражает эту историю даже не жестокость, а мотив.

Не поверите, садист очень переживал за здоровье своего убитого товарища.

Даже не верится, что и такое бывает.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Убил, потому что хотел вылечить! На Сумщине мужчина безжалостно забил лучшего друга до смерти / 18.01.2022 19:22
18.01.2022 19:22

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