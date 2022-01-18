Убил, потому что хотел вылечить! На Сумщине мужчина безжалостно забил лучшего друга до смерти

Благими намерениями вымощена дорога в ад.

О том, что один ее сосед забил насмерть другого, копам сообщила встревоженная жительница небольшого села Сумской области.

В доме жуткая картина — на полу 54-летний замученный мужчина, а рядом убийца с окровавленными руками. Также по теме: Хозяин разрубил лопатой собутыльника в собственном доме в Черкасской области

Душегуб и не думал никуда бежать — в деталях рассказал, как беспощадно трепал своего лучшего друга, пока тот не замер.

Но поражает эту историю даже не жестокость, а мотив.

Не поверите, садист очень переживал за здоровье своего убитого товарища.

Даже не верится, что и такое бывает.