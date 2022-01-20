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Video: У мене вертушка смерті! Кривава гра у карти діда з онуком вразила усіх

Жертвою цього нелюда став дідусь, з яким убивця ще хвилину тому приязно грав у карти. Картина, наче з фільму жахів, сколихнула селище на Київщині. По-звірячому на той світ відправили 74-річного пенсіонера. Жорстока розправа сталась у його ж квартирі. Скривавлене тіло так і лежало серед розкиданої гральної колоди.[read_more_news] Дивно, але все цінне - на місці, та й слідів проникнення немає. Старенький очевидно сам впустив свого ката до помешкання? Як вийшли на холоднокровного убивцю? Трагедія, яка пробирає до мурах.

У мене вертушка смерті! Кривава гра у карти діда з онуком вразила усіх
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Жертвою цього нелюда став дідусь, з яким убивця ще хвилину тому приязно грав у карти.

Картина, наче з фільму жахів, сколихнула селище на Київщині.

По-звірячому на той світ відправили 74-річного пенсіонера.

Жорстока розправа сталась у його ж квартирі.

Скривавлене тіло так і лежало серед розкиданої гральної колоди. Також по темі: Гра у шахи на виживання - кривава різанина на Черкащині

Дивно, але все цінне – на місці, та й слідів проникнення немає.

Старенький очевидно сам впустив свого ката до помешкання?

Як вийшли на холоднокровного убивцю?

Трагедія, яка пробирає до мурах.

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ICTV / Надзвичайні новини / У мене вертушка смерті! Кривава гра у карти діда з онуком вразила усіх / 20.01.2022 19:49
20.01.2022 19:49

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