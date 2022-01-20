У мене вертушка смерті! Кривава гра у карти діда з онуком вразила усіх

Жертвою цього нелюда став дідусь, з яким убивця ще хвилину тому приязно грав у карти.

Картина, наче з фільму жахів, сколихнула селище на Київщині.

По-звірячому на той світ відправили 74-річного пенсіонера.

Жорстока розправа сталась у його ж квартирі.

Скривавлене тіло так і лежало серед розкиданої гральної колоди. Також по темі: Гра у шахи на виживання - кривава різанина на Черкащині

Дивно, але все цінне – на місці, та й слідів проникнення немає.

Старенький очевидно сам впустив свого ката до помешкання?

Як вийшли на холоднокровного убивцю?

Трагедія, яка пробирає до мурах.