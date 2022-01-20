У меня вертушка смерти! Кровавая игра в карты с внуком поразила всех

Жертвой этого изверга стал дедушка, с которым убийца еще минуту назад любезно играл в карты.

Картина, как из фильма ужасов, всколыхнула поселок на Киевщине.

Зверски на тот свет отправили 74-летнего пенсионера.

Жестокая расправа произошла в его квартире.

Окровавленное тело так и лежало среди разбросанных карт. Также по теме: Игра в карты на выживание - кровавая резня в Черкасской области

Удивительно, но все ценное – на месте, да и следов проникновения нет.

Старик очевидно сам впустил своего палача в дом?

Как вышли на хладнокровного убийцу?