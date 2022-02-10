У Києві на торги виставили багатоповерхівку, у якій живуть сотні людей

Продається багатоповерхівка – повністю укомплектована – комунікації, вікна, двері…. мешканці. Купите?

Не дорого – усього два мільйони, триста тисяч доларів.

У Києві на продаж виставили, послухайте тільки, дев’ятиповерховий будинок, у якому живуть сотні людей. Також по темі: Як скандальний ТЦ доводить мешканців столиці до сказу - незаконне будівництво посеред дороги

Виявилося, уся споруда – то власність банку, а ніхто із жителів на свої квартири не те що права власності не має, навіть договору про оренду.

А скільки ще таких будинків по усій Україні?

Може й вас зараз уже виставили на торги разом із квадратними метрами?

Виявляється, і таке буває.