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Video: У Києві на торги виставили багатоповерхівку, у якій живуть сотні людей

Продається багатоповерхівка – повністю укомплектована - комунікації, вікна, двері…. мешканці. Купите? Не дорого – усього два мільйони, триста тисяч доларів. У Києві на продаж виставили, послухайте тільки, дев’ятиповерховий будинок, у якому живуть сотні людей.[read_more_news] Виявилося, уся споруда - то власність банку, а ніхто із жителів на свої квартири не те що права власності не має, навіть договору про оренду. А скільки ще таких будинків по усій Україні? Може й вас зараз уже виставили на торги разом із квадратними метрами? Виявляється, і таке буває.

У Києві на торги виставили багатоповерхівку, у якій живуть сотні людей
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Продається багатоповерхівка – повністю укомплектована – комунікації, вікна, двері…. мешканці. Купите?

Не дорого – усього два мільйони, триста тисяч доларів.

У Києві на продаж виставили, послухайте тільки, дев’ятиповерховий будинок, у якому живуть сотні людей. Також по темі: Як скандальний ТЦ доводить мешканців столиці до сказу - незаконне будівництво посеред дороги

Виявилося, уся споруда – то власність банку, а ніхто із жителів на свої квартири не те що права власності не має, навіть договору про оренду.

А скільки ще таких будинків по усій Україні?

Може й вас зараз уже виставили на торги разом із квадратними метрами?

Виявляється, і таке буває.

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ICTV / Надзвичайні новини / У Києві на торги виставили багатоповерхівку, у якій живуть сотні людей / 10.02.2022 19:16
10.02.2022 19:16

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