Video: У Києві на торги виставили багатоповерхівку, у якій живуть сотні людей
Продається багатоповерхівка – повністю укомплектована - комунікації, вікна, двері…. мешканці. Купите?
Не дорого – усього два мільйони, триста тисяч доларів.
У Києві на продаж виставили, послухайте тільки, дев’ятиповерховий будинок, у якому живуть сотні людей.[read_more_news]
Виявилося, уся споруда - то власність банку, а ніхто із жителів на свої квартири не те що права власності не має, навіть договору про оренду.
А скільки ще таких будинків по усій Україні?
Може й вас зараз уже виставили на торги разом із квадратними метрами?
Виявляється, і таке буває.
У Києві на торги виставили багатоповерхівку, у якій живуть сотні людей