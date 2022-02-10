Video: В Киеве на торги выставили многоэтажку, в которой живут сотни людей
Продается многоэтажка – полностью укомплектована – коммуникации, окна, двери, жители. Купите?
Не дорого – всего два миллиона, триста тысяч долларов.
В Киеве на продажу выставили, послушайте только, девятиэтажное здание, в котором живут сотни людей.[read_more_news]
Оказалось, все сооружение - собственность банка, а никто из жителей на свои квартиры не то что права собственности, не имеет даже договора об аренде.
А сколько еще таких домов по всей Украине?
Может, и вас сейчас уже выставили на торги вместе с квадратными метрами?
Оказывается, и такое бывает.
В Киеве на торги выставили многоэтажку, в которой живут сотни людей