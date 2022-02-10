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Video: В Киеве на торги выставили многоэтажку, в которой живут сотни людей

Продается многоэтажка – полностью укомплектована – коммуникации, окна, двери, жители. Купите? Не дорого – всего два миллиона, триста тысяч долларов. В Киеве на продажу выставили, послушайте только, девятиэтажное здание, в котором живут сотни людей.[read_more_news] Оказалось, все сооружение - собственность банка, а никто из жителей на свои квартиры не то что права собственности, не имеет даже договора об аренде. А сколько еще таких домов по всей Украине? Может, и вас сейчас уже выставили на торги вместе с квадратными метрами? Оказывается, и такое бывает.

В Киеве на торги выставили многоэтажку, в которой живут сотни людей
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Продается многоэтажка – полностью укомплектована – коммуникации, окна, двери, жители. Купите?

Не дорого – всего два миллиона, триста тысяч долларов.

В Киеве на продажу выставили, послушайте только, девятиэтажное здание, в котором живут сотни людей. Также по теме: Как скандальный ТЦ доводит жителей столицы до белого каления - незаконное строительство посреди дороги

Оказалось, все сооружение — собственность банка, а никто из жителей на свои квартиры не то что права собственности, не имеет даже договора об аренде.

А сколько еще таких домов по всей Украине?

Может, и вас сейчас уже выставили на торги вместе с квадратными метрами?

Оказывается, и такое бывает.

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ICTV / Чрезвычайные новости / В Киеве на торги выставили многоэтажку, в которой живут сотни людей / 10.02.2022 19:16
10.02.2022 19:16

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