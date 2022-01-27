Video: Таємнича загибель двох друзів на Полтавщині – їх знайшли мертвими у калюжах крові

Якою ж несподіваною була ця трагедія в селі на Полтавщині! Чоловік завітав у гості до друга. Літня господиня пригадує: син зі своїм товаришем сиділи в кімнаті, розмовляли, сміялися, згадували веселі пригоди. Аж раптом жінка почула з-за зачинених дверей якийсь дивний звук. А потім - мертва тиша. Вона вирішила перевірити, чому стихли дзвінкі голоси. Щойно переступила поріг - земля пішла з-під ніг. [read_more_news] Обидва чоловіки лежали в калюжах крові і вже неживі! Який раптовий смертоносний ураган пронісся кімнатою? Жах, котрий приголомшив усе село. Люди досі не вірять, що таке можливо.