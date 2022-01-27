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Video: Таємнича загибель двох друзів на Полтавщині – їх знайшли мертвими у калюжах крові

Якою ж несподіваною була ця трагедія в селі на Полтавщині! Чоловік завітав у гості до друга. Літня господиня пригадує: син зі своїм товаришем сиділи в кімнаті, розмовляли, сміялися, згадували веселі пригоди. Аж раптом жінка почула з-за зачинених дверей якийсь дивний звук. А потім - мертва тиша. Вона вирішила перевірити, чому стихли дзвінкі голоси. Щойно переступила поріг - земля пішла з-під ніг. [read_more_news] Обидва чоловіки лежали в калюжах крові і вже неживі! Який раптовий смертоносний ураган пронісся кімнатою? Жах, котрий приголомшив усе село. Люди досі не вірять, що таке можливо.

Таємнича загибель двох друзів на Полтавщині – їх знайшли мертвими у калюжах крові
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Якою ж несподіваною була ця трагедія в селі на Полтавщині!

Чоловік завітав у гості до друга.

Літня господиня пригадує: син зі своїм товаришем сиділи в кімнаті, розмовляли, сміялися, згадували веселі пригоди.

Аж раптом жінка почула з-за зачинених дверей якийсь дивний звук.

А потім – мертва тиша.

Вона вирішила перевірити, чому стихли дзвінкі голоси.

Щойно переступила поріг – земля пішла з-під ніг.  Також по темі: Застрелився чи застрелили? На Черкащині загинув військовослужбовець

Обидва чоловіки лежали в калюжах крові і вже неживі!

Який раптовий смертоносний ураган пронісся кімнатою?

Жах, котрий приголомшив усе село.

Люди досі не вірять, що таке можливо.

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ICTV / Надзвичайні новини / Таємнича загибель двох друзів на Полтавщині – їх знайшли мертвими у калюжах крові / 27.01.2022 19:37
27.01.2022 19:37

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