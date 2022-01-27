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Video: Таинственная гибель двух друзей в Полтавской области — их нашли мертвыми в лужах крови

Какая же неожиданная была эта трагедия в селе на Полтавщине! Мужчина пришел в гости к другу. Пожилая хозяйка вспоминает: сын со своим товарищем сидели в комнате, разговаривали, смеялись, вспоминали веселые приключения. Вдруг женщина услышала из-за закрытой двери какой-то странный звук. А потом – мертвая тишина. Она решила проверить, почему стихли звонкие голоса. Только переступила порог - земля ушла из-под ног. [read_more_news] Оба мужчины лежали в лужах крови и уже безжизненные! Какой внезапный смертоносный ураган пронесся по комнате? Ужас, ошеломивший всю деревню. Люди до сих пор не верят, что это возможно.

Таинственная гибель двух друзей в Полтавской области — их нашли мертвыми в лужах крови
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Какая же неожиданная была эта трагедия в селе на Полтавщине!

Мужчина пришел в гости к другу.

Пожилая хозяйка вспоминает: сын со своим товарищем сидели в комнате, разговаривали, смеялись, вспоминали веселые приключения.

Вдруг женщина услышала из-за закрытой двери какой-то странный звук.

А потом – мертвая тишина.

Она решила проверить, почему стихли звонкие голоса.

Только переступила порог — земля ушла из-под ног. Также по теме: Застрелился или застрелили? В Черкасской области погиб военнослужащий

Оба мужчины лежали в лужах крови и уже безжизненные!

Какой внезапный смертоносный ураган пронесся по комнате?

Ужас, ошеломивший всю деревню.

Люди до сих пор не верят, что это возможно.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Таинственная гибель двух друзей в Полтавской области — их нашли мертвыми в лужах крови / 27.01.2022 19:37
27.01.2022 19:37

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