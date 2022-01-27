Video: Таинственная гибель двух друзей в Полтавской области — их нашли мертвыми в лужах крови

Какая же неожиданная была эта трагедия в селе на Полтавщине! Мужчина пришел в гости к другу. Пожилая хозяйка вспоминает: сын со своим товарищем сидели в комнате, разговаривали, смеялись, вспоминали веселые приключения. Вдруг женщина услышала из-за закрытой двери какой-то странный звук. А потом – мертвая тишина. Она решила проверить, почему стихли звонкие голоса. Только переступила порог - земля ушла из-под ног. [read_more_news] Оба мужчины лежали в лужах крови и уже безжизненные! Какой внезапный смертоносный ураган пронесся по комнате? Ужас, ошеломивший всю деревню. Люди до сих пор не верят, что это возможно.