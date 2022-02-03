Сусідські посиденьки за чашкою чаю закінчилися смертю – будьте обережні

На Хмельниччині звичайні сусідські посиденьки за чашкою чаю закінчилися смертю для 71-річної пенсіонерки, за життя її сестри, якій 72, ще борються лікарі.

Як вдалося з’ясувати рятувальникам, жінки отруїлися чадним газом, бо грубо порушили правила користування пічним опаленням.

Якби про трагедію чоловік потерпілої та сусіди дізналися пізніше, другу б жінку врятувати не вдалося.

Всі деталі страшної трагедії далі у сюжеті.