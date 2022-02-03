seach
ICTV - Разом краще

Video: Посиделки сестер за чашкой чая закончились смертью – будьте осторожны

В Хмельницкой области обычные соседские посиделки за чашкой чая закончились смертью для 71-летней пенсионерки, за жизнь ее сестры, которой 72, еще борются врачи. Как удалось выяснить спасателям, женщины отравились угарным газом, потому что грубо нарушили правила пользования печным отоплением. Если бы о трагедии мужчина потерпевшей и соседи узнали позже, вторую женщину спасти б не удалось. Все детали ужасной катастрофы далее в сюжете.

Посиделки сестер за чашкой чая закончились смертью – будьте осторожны
0 Комментировать

В Хмельницкой области обычные соседские посиделки за чашкой чая закончились смертью для 71-летней пенсионерки, за жизнь ее сестры, которой 72, еще борются врачи.

Как удалось выяснить спасателям, женщины отравились угарным газом, потому что грубо нарушили правила пользования печным отоплением.

Если бы о трагедии мужчина потерпевшей и соседи узнали позже, вторую женщину спасти б не удалось.

Все детали ужасной катастрофы далее в сюжете.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Посиделки сестер за чашкой чая закончились смертью – будьте осторожны / 03.02.2022 19:54
03.02.2022 19:54

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь