Посиделки сестер за чашкой чая закончились смертью – будьте осторожны

В Хмельницкой области обычные соседские посиделки за чашкой чая закончились смертью для 71-летней пенсионерки, за жизнь ее сестры, которой 72, еще борются врачи.

Как удалось выяснить спасателям, женщины отравились угарным газом, потому что грубо нарушили правила пользования печным отоплением.

Если бы о трагедии мужчина потерпевшей и соседи узнали позже, вторую женщину спасти б не удалось.

Все детали ужасной катастрофы далее в сюжете.