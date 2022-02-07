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Video: Стратив через повішання власного кота! Середньовічне дикунство вразило всю Україну

На Хмельниччині за ґрати може сісти чоловік, який повісив власного кота. Вирок на страту кат виніс тварині за те, що не хотів його слухатися. Чоловік побачив пухнастика на столі, коли той їв з його тарілки. Саме тоді і вирішив – толку з тварини вже не буде, тож і жити йому більше не треба. [read_more_news] Коли слідчі порушили кримінальне провадження за жорстоке поводження над тваринами до чоловіка нарешті дійшло, що йому світить реальний термін, тепер він плаче і просить не карати його. У своє виправдання каже, смерть тварини була миттєвою, довго кіт не мучився. Невідомо чи вплине таке каяття на суддів, які далі будуть вирішувати його долю.

Стратив через повішання власного кота! Середньовічне дикунство вразило всю Україну
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На Хмельниччині за ґрати може сісти чоловік, який повісив власного кота.

Вирок на страту кат виніс тварині за те, що не хотів його слухатися.

Чоловік побачив пухнастика на столі, коли той їв з його тарілки.

Саме тоді і вирішив – толку з тварини вже не буде, тож і жити йому більше не треба. Також по темі: Історія єдиного в Україні кота-легенди, який у молодому віці отримав звання майора

Коли слідчі порушили кримінальне провадження за жорстоке поводження над тваринами до чоловіка нарешті дійшло, що йому світить реальний термін, тепер він плаче і просить не карати його.

У своє виправдання каже, смерть тварини була миттєвою, довго кіт не мучився.

Невідомо чи вплине таке каяття на суддів, які далі будуть вирішувати його долю.

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ICTV / Надзвичайні новини / Стратив через повішання власного кота! Середньовічне дикунство вразило всю Україну / 07.02.2022 19:24
07.02.2022 19:24

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