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Video: Казнил собственного кота! Средневековая дикость поразила всю Украину

В Хмельницкой области за решетку может сесть мужчина, который повесил собственного кота. Приговор на казнь палач вынес животному за то, что не хотел его слушаться. Мужчина увидел пушистика на столе, когда тот ел из его тарелки. Именно тогда и решил – толку из животного уже не будет, так что и жить ему больше не надо. [read_more_news] Когда следователи возбудили уголовное производство за жестокое обращение над животными к мужчине наконец-то дошло, что ему светит реальный срок, теперь он плачет и просит не наказывать его. В свое оправдание говорит, что смерть животного была мгновенной, долго кот не мучился. Неизвестно повлияет ли такое раскаяние на судей, которые будут решать его судьбу.

Казнил собственного кота! Средневековая дикость поразила всю Украину
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В Хмельницкой области за решетку может сесть мужчина, который повесил собственного кота.

Приговор на казнь палач вынес животному за то, что не хотел его слушаться.

Мужчина увидел пушистика на столе, когда тот ел из его тарелки.

Именно тогда и решил – толку из животного уже не будет, так что и жить ему больше не надо. Также по теме: История единственного в Украине кота-легенды, который получил звание майора

Когда следователи возбудили уголовное производство за жестокое обращение над животными к мужчине наконец-то дошло, что ему светит реальный срок, теперь он плачет и просит не наказывать его.

В свое оправдание говорит, что смерть животного была мгновенной, долго кот не мучился.

Неизвестно повлияет ли такое раскаяние на судей, которые будут решать его судьбу.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Казнил собственного кота! Средневековая дикость поразила всю Украину / 07.02.2022 19:24
07.02.2022 19:24

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