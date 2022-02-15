Справжній 160-кілограмовий цар звірів розгулює вулицями карпатського села

Заклякло від жаху село в Карпатах.

Бо вулицями гуляє справжній лев.

Хижака привіз місцевий мешканець.

Каже – врятував тварину від загибелі.

Тепер 160-кілограмовий Роман бігає не в африканських джунглях, а в українській гірській глибинці.

Селяни твердять – без нагляду!

Власник же тварини ображається – мовляв, неправда. Також по темі: У Запоріжжі на чоловіка напав лев у лазні

Забили на сполох місцеві лише тоді, коли лев подорослішав.

Утім, такого кота в мішку не сховаєш – в Cтаруню вже примчали ветеринари та чиновники з екологічної інспекції.

Чи вдалося забрати небезпечного Романа в безпечний притулок?

Чи селяни продовжують сидіти в хатах і тремтіти від страху? Ще та історія.