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Video: Справжній 160-кілограмовий цар звірів розгулює вулицями карпатського села

Заклякло від жаху село в Карпатах. Бо вулицями гуляє справжній лев. Хижака привіз місцевий мешканець. Каже - врятував тварину від загибелі. Тепер 160-кілограмовий Роман бігає не в африканських джунглях, а в українській гірській глибинці. Селяни твердять - без нагляду! Власник же тварини ображається - мовляв, неправда.[read_more_news] Забили на сполох місцеві лише тоді, коли лев подорослішав. Утім, такого кота в мішку не сховаєш - в Cтаруню вже примчали ветеринари та чиновники з екологічної інспекції. Чи вдалося забрати небезпечного Романа в безпечний притулок? Чи селяни продовжують сидіти в хатах і тремтіти від страху? Ще та історія.

Справжній 160-кілограмовий цар звірів розгулює вулицями карпатського села
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Заклякло від жаху село в Карпатах.

Бо вулицями гуляє справжній лев.

Хижака привіз місцевий мешканець.

Каже – врятував тварину від загибелі.

Тепер 160-кілограмовий Роман бігає не в африканських джунглях, а в українській гірській глибинці.

Селяни твердять – без нагляду!

Власник же тварини ображається – мовляв, неправда. Також по темі: У Запоріжжі на чоловіка напав лев у лазні

Забили на сполох місцеві лише тоді, коли лев подорослішав.

Утім, такого кота в мішку не сховаєш – в Cтаруню вже примчали ветеринари та чиновники з екологічної інспекції.

Чи вдалося забрати небезпечного Романа в безпечний притулок?

Чи селяни продовжують сидіти в хатах і тремтіти від страху? Ще та історія.

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ICTV / Надзвичайні новини / Справжній 160-кілограмовий цар звірів розгулює вулицями карпатського села / 15.02.2022 19:34
15.02.2022 19:34

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