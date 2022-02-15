Настоящий 160-килограммовый лев разгуливает по улицам карпатского села

Застыло от ужаса село в Карпатах.

По улицам гуляет настоящий лев.

Хищника привез местный житель.

Говорит – спас животное от гибели.

Теперь 160-килограммовый Роман бегает не в африканских джунглях, а в горной украинской глубинке. Также по теме: У Запоріжжі на чоловіка напав лев у лазні

Селяне твердят – без присмотра!

Владелец же животного обижается – мол, неправда.

Забили тревогу местные только тогда, когда лев повзрослел.

Впрочем, такого кота в мешке не утаишь — в Старуню уже примчались ветеринары и чиновники из экологической инспекции.

Удалось ли забрать опасного Романа в безопасное убежище?

Продолжают ли селяне сидеть в домах и дрожать от страха? Еще та история.