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Video: Настоящий 160-килограммовый лев разгуливает по улицам карпатского села

Застыло от ужаса село в Карпатах. По улицам гуляет настоящий лев. Хищника привез местный житель. Говорит – спас животное от гибели. Теперь 160-килограммовый Роман бегает не в африканских джунглях, а в горной украинской глубинке. [read_more_news] Селяне твердят – без присмотра! Владелец же животного обижается – мол, неправда. Забили тревогу местные только тогда, когда лев повзрослел. Впрочем, такого кота в мешке не утаишь - в Старуню уже примчались ветеринары и чиновники из экологической инспекции. Удалось ли забрать опасного Романа в безопасное убежище? Продолжают ли селяне  сидеть в домах и дрожать от страха? Еще та история.

Настоящий 160-килограммовый лев разгуливает по улицам карпатского села
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Застыло от ужаса село в Карпатах.

По улицам гуляет настоящий лев.

Хищника привез местный житель.

Говорит – спас животное от гибели.

Теперь 160-килограммовый Роман бегает не в африканских джунглях, а в горной украинской глубинке.  Также по теме: У Запоріжжі на чоловіка напав лев у лазні

Селяне твердят – без присмотра!

Владелец же животного обижается – мол, неправда.

Забили тревогу местные только тогда, когда лев повзрослел.

Впрочем, такого кота в мешке не утаишь — в Старуню уже примчались ветеринары и чиновники из экологической инспекции.

Удалось ли забрать опасного Романа в безопасное убежище?

Продолжают ли селяне  сидеть в домах и дрожать от страха? Еще та история.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Настоящий 160-килограммовый лев разгуливает по улицам карпатского села / 15.02.2022 19:34
15.02.2022 19:34

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