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Video: Скажений пес рвав на кусочки маленьку дівчинку на очах у вінничан

Жахливе видовище, свідками якого стали мешканці мікрорайонну у Вінниці, ті люди не забудуть ніколи. На дівчинку, яка йшла своїм двором, раптово, наче нізвідки, накинувся пес. Скажений собака ні з того ні з сього почав буквально рвати дитя! Миттю зреагували двоє чоловіків. Але й вони насилу відтягнули й втримали безумну тварину. [read_more_news] Згодом ветеринари підтвердили найстрашніші побоювання - пес таки мав сказ. Але де він заразився ним у великому місті? І що тепер з маленькою жертвою та людьми, які контактували з хворою твариною?

Скажений пес рвав на кусочки маленьку дівчинку на очах у вінничан
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Жахливе видовище, свідками якого стали мешканці мікрорайонну у Вінниці, ті люди не забудуть ніколи.

На дівчинку, яка йшла своїм двором, раптово, наче нізвідки, накинувся пес.

Скажений собака ні з того ні з сього почав буквально рвати дитя! Миттю зреагували двоє чоловіків.

Але й вони насилу відтягнули й втримали безумну тварину.  Також по темі: Як скандальний ТЦ доводить мешканців столиці до сказу - незаконне будівництво посеред дороги

Згодом ветеринари підтвердили найстрашніші побоювання – пес таки мав сказ.

Але де він заразився ним у великому місті?

І що тепер з маленькою жертвою та людьми, які контактували з хворою твариною?

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ICTV / Надзвичайні новини / Скажений пес рвав на кусочки маленьку дівчинку на очах у вінничан / 01.02.2022 20:28
01.02.2022 20:28

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