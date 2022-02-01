Скажений пес рвав на кусочки маленьку дівчинку на очах у вінничан

Жахливе видовище, свідками якого стали мешканці мікрорайонну у Вінниці, ті люди не забудуть ніколи.

На дівчинку, яка йшла своїм двором, раптово, наче нізвідки, накинувся пес.

Скажений собака ні з того ні з сього почав буквально рвати дитя! Миттю зреагували двоє чоловіків.

Але й вони насилу відтягнули й втримали безумну тварину. Також по темі: Як скандальний ТЦ доводить мешканців столиці до сказу - незаконне будівництво посеред дороги

Згодом ветеринари підтвердили найстрашніші побоювання – пес таки мав сказ.

Але де він заразився ним у великому місті?

І що тепер з маленькою жертвою та людьми, які контактували з хворою твариною?