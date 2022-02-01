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Video: Бешеный пес рвал на кусочки маленькую девочку на глазах у винничан

Ужасное зрелище, свидетелями которого стали жители микрорайона в Виннице, люди не забудут никогда. На девочку, которая шла своим двором, внезапно, как ниоткуда, набросился пес. Бешеная собака ни с того ни с сего начала буквально рвать ребенка! Мгновенно среагировали двое мужчин. Но и они с трудом оттащили и удержали безумное животное. [read_more_news] Впоследствии ветеринары подтвердили самые страшные опасения - пес все-таки имел бешенство. Но где он заразился им в большом городе? И что теперь с маленькой жертвой и людьми, контактировавшими с больным животным?

Бешеный пес рвал на кусочки маленькую девочку на глазах у винничан
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Ужасное зрелище, свидетелями которого стали жители микрорайона в Виннице, люди не забудут никогда.

На девочку, которая шла своим двором, внезапно, как ниоткуда, набросился пес.

Бешеная собака ни с того ни с сего начала буквально рвать ребенка! Мгновенно среагировали двое мужчин.

Но и они с трудом оттащили и удержали безумное животное. Также по теме: Как скандальный ТЦ доводит жителей столицы до белого каления - незаконное строительство посреди дороги

Впоследствии ветеринары подтвердили самые страшные опасения — пес все-таки имел бешенство.

Но где он заразился им в большом городе?

И что теперь с маленькой жертвой и людьми, контактировавшими с больным животным?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Бешеный пес рвал на кусочки маленькую девочку на глазах у винничан / 01.02.2022 20:28
01.02.2022 20:28

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