Бешеный пес рвал на кусочки маленькую девочку на глазах у винничан

Ужасное зрелище, свидетелями которого стали жители микрорайона в Виннице, люди не забудут никогда.

На девочку, которая шла своим двором, внезапно, как ниоткуда, набросился пес.

Бешеная собака ни с того ни с сего начала буквально рвать ребенка! Мгновенно среагировали двое мужчин.

Но и они с трудом оттащили и удержали безумное животное. Также по теме: Как скандальный ТЦ доводит жителей столицы до белого каления - незаконное строительство посреди дороги

Впоследствии ветеринары подтвердили самые страшные опасения — пес все-таки имел бешенство.

Но где он заразился им в большом городе?

И что теперь с маленькой жертвой и людьми, контактировавшими с больным животным?