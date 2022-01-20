Рукотворна Венеція. У селі на Рівненщині ціла вулиця пішла під воду

Одними лиш зіпсованими машинами – не минеться.

У селищі на Рівненщині ціла вулиця йде під воду.

Причина тому – не глобальне потепління, чи природне лихо, а самі ж місцеві.

Вони так забудували територію, яка до того ж розташована в низині, що вода хлинула в подвір’я і навіть буди хвостатих.

Мешканці з острахом чекають на весну і вже думають купувати човни. Також по темі: Одеса пішла під воду - наслідки негоди в Україні

Невже люди й досі не зрозуміли, що вони самі створюють простір навколо себе?

Чи не буде запізно, коли нарешті схаменуться?

Вражаючий репортаж Павла Шамшина.