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Video: Рукотворна Венеція. У селі на Рівненщині ціла вулиця пішла під воду

Одними лиш зіпсованими машинами - не минеться. У селищі на Рівненщині ціла вулиця йде під воду. Причина тому - не глобальне потепління, чи природне лихо, а самі ж місцеві. Вони так забудували територію, яка до того ж розташована в низині, що вода хлинула в подвір'я і навіть буди хвостатих. Мешканці з острахом чекають на весну і вже думають купувати човни.  [read_more_news] Невже люди й досі не зрозуміли, що вони самі створюють простір навколо себе? Чи не буде запізно, коли нарешті схаменуться? Вражаючий репортаж Павла Шамшина.

Рукотворна Венеція. У селі на Рівненщині ціла вулиця пішла під воду
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Одними лиш зіпсованими машинами – не минеться.

У селищі на Рівненщині ціла вулиця йде під воду.

Причина тому – не глобальне потепління, чи природне лихо, а самі ж місцеві.

Вони так забудували територію, яка до того ж розташована в низині, що вода хлинула в подвір’я і навіть буди хвостатих.

Мешканці з острахом чекають на весну і вже думають купувати човни.  Також по темі: Одеса пішла під воду - наслідки негоди в Україні

Невже люди й досі не зрозуміли, що вони самі створюють простір навколо себе?

Чи не буде запізно, коли нарешті схаменуться?

Вражаючий репортаж Павла Шамшина.

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ICTV / Надзвичайні новини / Рукотворна Венеція. У селі на Рівненщині ціла вулиця пішла під воду / 20.01.2022 19:42
20.01.2022 19:42

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