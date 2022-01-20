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Video: Рукотворная Венеция. В селе Ровенской области целая улица ушла под воду

Одними только испорченными машинами – не пройдет. В поселке Ровенской области целая улица идет под воду. Причина тому - не глобальное потепление, или природная беда, а сами местные. Они так застроили территорию, которая к тому же расположена в низине, что вода хлынула во двор и даже буди хвостатых. Жители со страхом ждут весну и уже думают покупать лодки. [read_more_news] Неужели люди до сих пор не поняли, что они сами создают вокруг себя пространство? Не будет ли поздно, когда наконец-то спохватятся? Впечатляющий репортаж Павла Шамшина.

Рукотворная Венеция. В селе Ровенской области целая улица ушла под воду
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Одними только испорченными машинами – не пройдет.

В поселке Ровенской области целая улица идет под воду.

Причина тому — не глобальное потепление, или природная беда, а сами местные.

Они так застроили территорию, которая к тому же расположена в низине, что вода хлынула во двор и даже буди хвостатых.

Жители со страхом ждут весну и уже думают покупать лодки. Также по теме: Одесса ушла под воду - последствия непогоды в Украине

Неужели люди до сих пор не поняли, что они сами создают вокруг себя пространство?

Не будет ли поздно, когда наконец-то спохватятся?

Впечатляющий репортаж Павла Шамшина.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Рукотворная Венеция. В селе Ровенской области целая улица ушла под воду / 20.01.2022 19:42
20.01.2022 19:42

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