Рукотворная Венеция. В селе Ровенской области целая улица ушла под воду

Одними только испорченными машинами – не пройдет.

В поселке Ровенской области целая улица идет под воду.

Причина тому — не глобальное потепление, или природная беда, а сами местные.

Они так застроили территорию, которая к тому же расположена в низине, что вода хлынула во двор и даже буди хвостатых.

Жители со страхом ждут весну и уже думают покупать лодки. Также по теме: Одесса ушла под воду - последствия непогоды в Украине

Неужели люди до сих пор не поняли, что они сами создают вокруг себя пространство?

Не будет ли поздно, когда наконец-то спохватятся?

Впечатляющий репортаж Павла Шамшина.